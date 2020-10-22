المهجرين تغلق اخر مخيم للنازحين في كربلاء

2020/10/22 | 11:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اغلقت وزارة الهجرة والمهجرين اخر مخيم للنازحين في محافظة كربلاء المقدسة يضم 560 شخصا من اهالي محافظة نينوى قضاء تلعفر وتم اعادة جميع النازحين الى مناطقهم بشكل طوعي بعد اتمام التدقيق الامني .

وبغلق هذا المخيم تكون كربلاء خالية من اي موقع رسمي يضم نازحين من المحافظات الاخرى فيما يتواجد فيها عدد غير قليل من النازحين الذين فضلو البقاء في المحافظة .

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