إصابة قائد سابق لفريق الجوية بفيروس كورونا

2020/10/22 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر مقرب من نادي الجوية، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2020)، عن إصابة قائد الفريق السابق وعضو الملاك التدريبي بفريق الصناعات الكهرباية علي عبد الجبار بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحالة الصحية لعبد الجبار مستقرة بعد إصابته الاسبوع الجاري بالفيروس التاجي".

واضاف، أن "المدرب الحالي يلتزم بالحجر المنزلي بعد ظهور أعراض الفيروس عليه".

وكان فريق الصناعات الكهربائية، قد قدم عبد الجبار بداية الاسبوع الجاري مساعداً للمدرب عماد عودة في مؤتمر صحفي قبل انطلاق دوري الكرة الممتاز.

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