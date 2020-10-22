توجيه تهمة القتل العمد لسيدة ألقت طفليها في نهر دجلة

2020/10/22 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال المتحدث الرسمي بأسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، الخميس، إن السيدة الموقوفة لدى الشرطة والمتهمة بإلقاء طفليها في نهر دجلة ستحال إلى المحكمة وستوجه لها تهمة القتل العمد، موضحا أن المحكمة ستصدر عقوبات مشددة على الجانية.



وذكر المحنا في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، ان "المتهمة بقتل طفليها المتهمة "نسرين" هي جانية ، لأنها أقدمت على ارتكاب جريمة القتل العمد التي يعاقب عليها القانون العراقى بشدة"، مشددا على "أهمية النظر إلى الواقعة من زوايا مختلفة حيث تكررت حوادث قتل الأبناء أربع أو خمس مرات مؤخرا وهو ما لم يكن موجود في المجتمع العراقي".

وأوضح المحنا أن "حوادث قتل الأبناء أمر خطير ويجب دراسة أسباب ودوافع الوقائع التي دفعت المتهمة لارتكاب الجريمة"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية العراقية تقوم بدور اجتماعي لأنها باتت قريبة للمواطن من خلال عدد من المؤسسات الشرطية أبرزها الشرطة المحلية، شرطة الأحداث، الشرطة المجتمعية، وشرطة حماية الأسرة والطفل".

وتمكنت فرقة متخصصة من النجدة النهرية من انتشال جثة الطفلة بصعوبة بالغه لإنعدام الرؤية في النهر ولانحدار جثة الأطفال مسافة بعيده ‏عن مكان الحادث.

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