للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.. ألمانيا تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة في يوم واحد

2020/10/22 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد إصابات كورونا لأكثر من عشرة آلاف حالة في يوم واحد.

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