الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني .. ما قصتها ؟

2020/10/22 | 11:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- حدثت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، جنوبي مصر.



وحرصت السلطات المصرية على تطبيق إجراءات احترازية بقاعة قدس الأقداس بمعبد مدينة أبو سمبل السياحية، التي شهدت الظاهرة، حيث ارتدى عدد كبير من الزائرين سواء المصريين او الأجانب الكمامات بالإضافة […]

التدوينة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ..



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