أسعار النفط ترتفع وسط تعاملات متقلبة

2020/10/22 | 11:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، في محاولة لتعويض خسائرها القوية بالأمس وسط مخاوف الطلب.

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