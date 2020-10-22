الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط شكوك بشأن التحفيز الأميركي

2020/10/22 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتراجع الذهب الخميس، إذ عوض الدولار بعض الخسائر بعد شكوك حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.57 بالمئة إلي 1913.56 دولار للأونصة، متراجعا عن مستوى 1931.01 دولار للأونصة الذي سجله أمس الأربعاء وكانت أعلى مستوى منذ 12 أكتوبر تشرين الأول.



وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1916.60 دولار.

وتعرضت محادثات حزمة التحفيز بين النواب الأمريكيين لانتكاسة أمس الأربعاء عندما اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بشأن المساعدات.

وبددت تلك الأنباء الإقبال على المخاطرة ورفعت الدولار مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت الأسعار أكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أنحاء العالم وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس.

وينتظر المستثمرون الآن المناظرة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب ومنافسه جو بايدن مساء اليوم، وكذلك صدور تقرير إعانات البطالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.85 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 887.32 دولار ولم يشهد البلاديوم تغيرا يذكر وسجل 2403.81 دولار.

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