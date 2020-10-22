بنغازي: مستشار رئيس مجلس النواب الليبي يتعرض لهجوم مسلح

2020/10/22 | 12:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..تعرض عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي إلى ما وصف بهجوم مسلح من قبل مجموعة خارجة عن القانون في مدينة بنغازي.وأعلن حساب مستشار مجلس النواب الليبي لشؤون الإعلام على “فيسبوك” أن الصافي بخير، ويتمتع الآن بصحة جيدة.وأفيد في هذا السياق أيضا بأن “الفاعلين قاب قوسين أو أدنى من قتله “، من دون ذكر تفاصيل أخرى عن الواقعة.انتهى / 25م

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