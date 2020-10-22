بلدية كربلاء: مشروع تدوير النفايات سيطرح قريبا للاستثمار

2020/10/22 | 12:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اكدت مديرية بلدية كربلاء ان مشروع تدوير النفايات وبعد سحب الرخصة من الشركة المستثمرة بعد احالته اليها في العام 2009 سيطرح مرة اخرى بالاستثمار او بالشراكة في الفترة المقبلة.وقال مدير البلدية عبير سليم لـ/المعلومة/، ان “مشروع تدوير النفايات تم سحبه من الشركة الايرانية المنفذة بعد ان احيل اليها في العام 2009، بيد ان هناك اجراءات في هيئة الاستثمار متمثلة بالاعتراض وانتهاء المدة القانونية، لنقوم بعدها بطرحه في مرحلة ثانية بالاستثمار او الشراكة وبطريقة مختلفة عن السابق”.واضاف سليم ان “لدينا قطعة ارض بمساحة 200 دونم مستملكة وموقع للمحطة الوسطية، بالإضافة الى الكوادر ودراسة الجدوى، وفي الايام القادمة سوف ندعو الى مبدأ الشراكة في تدوير النفايات او طريقة الاستثمار، حيث ان المشروع يتوسط موقعا يمكن البلديات بالمشاركة فيه فضلا عن محافظتي النجف وبابل”.انتهى/25

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