جزء عراقي يدخل “مرحلة حرجة” من كورونا.. ومسؤولون يتحدثون عن “توقعات مخيفة”

2020/10/22 | 12:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في اقليم كوردستان آسو حويزي يوم الخميس إرتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال حويزي في بيان إنّ “أعداد الإصابات وناقلي الفيروس ارتفع بشكل ملحوظ في اقليم كوردستان، وتوقعاتنا مخيفة في هذا المجال”.

وشدد على انه “من الضروري أن تشاركَ شرائح المجتمع كافةً في توعية المواطنين للوقاية من هذا الفيروس”.

وتابع حويزي “اليوم وبإشراف وحضور وزير الصحة سيكون هناك إجتماع مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الإستشاري الطبي لبحث اوضاع كورونا في اقليم كردستان العراق”.

يأتي هذا في وقت سجل فيه اقليم كوردستان أعلى معدل إصابات بالجائحة خلال الأيام الثلاثة الماضية إذ تخطت الحصيلة اليومية 1000 اصابة.

وشخّص وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الاربعاء الاسباب المؤدية الى ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الاقليم.

وكتب البرزنجي في منشور له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن “التصريحات الخاطئة والمربكة للمواطنين والوقوف بالضد من الإجراءات والتعليمات الصحية وإنكار وجود فيروس كورونا السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الوفيات بهذا المرض”.

ورغم ارتفاع الإصابات والوفيات بالجائحة إلا أن اللجنة الحكومية العليا المشكلة لمكافحة الفيروس في الإقليم رفضت العودة إلى فرض حظر التجوال، وإجراءات العزل العام، وإغلاق الأماكن نظرا للظروف الاقتصادية التي تشهدها كوردستان والعراق.

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