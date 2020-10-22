الداخلية: توجيه تهمة القتل العمد لأم الطفلين.. وتكشف أسباب الجريمة

2020/10/22 | 12:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إن السيدة الموقوفة لدى الشرطة والمتهمة بإلقاء طفليها في نهر دجلة ستحال إلى المحكمة بعد وستوجه لها تهمة القتل العمد، موضحا أن المحكمة ستصدر عقوبات مشددة على الجانية لأن المجني عليهم أبنائها.

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