قتل قيادي في داعش بعملية إنزال جوي غربي كركوك

2020/10/22 | 12:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

لليوم الثاني على التوالي، جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفذ إنزال جوي في وادي زغيتون غربي مُحافظة كركوك، وقد أسفر عن قتل الإرهابي( ع.



م) وهو احد قيادات عصابات داعـش ، حيث اتسمت هذه العملية بنوعيتها وسرعتها والتي كانت بالتعاون مع جهاز المُخابرات الوطني العراقي.

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