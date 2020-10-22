الاقتصاد النيابية: قانون الشراكة سيوفر فرص للعمل ويقلل من الوظائف الحكومية

2020/10/22 | 12:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، أن قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام سيوفر فرص للعمل ويخفف من التوجه صوب الوظائف الحكومية.

وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في تصريح له، اليوم (22 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "البرلمان بصدد التصويت على قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام باعتباره من أهم القوانين".

وأضاف أن "الاستثمار في العراق، وتطبيق القانون، بامكانه ان يوفر فرص عمل، وتشغيل اليد العاملة، والتخفيف من التوجه صوب الوظائف الحكومية".

وأشار إلى أن "قانون الاستثمار المعدل في البرلمان، يتضمن معايير عدة، منها خضوعه الى محاكم دولية، فبأمكان المستثمر من إقامة دعوى ضد الجهة المقتصة منه في حال سلبت حقوقه، فضلا عن أمكانه أمتلاك الاراضي داخل العراق، ويخرج العملة الصعبة عندما تكون له ايرادات، أضافة إلى امكانية جلب الخبراء والمعنيين من الخارج والعمالة ".





وأوضح أن "العراق يمتلك فرصا استثمارية كثيرة ممكن الإفادة منها، مثل استخراج النفط والمعادن الأخرى، إضافة الى الغاز حيث توجد حقول مكتشفة ولم تتم الافادة منها حتى الآن".

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