الدولار يعاود الارتفاع مجددًا في الاسواق العراقية

2020/10/22 | 12:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكردستان في تعاملات يوم الخميس.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد اليوم، 125500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125500 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح سجلت امس سعر الأربعاء 124800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وارتفعت أن اسعار البيع والشراء ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 126000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 125000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان فان اسعار الدولار ارتفعت ايضا حيث بلغ سعر البيع 125400 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125200 لكل مائة دولار امريكي.

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