قتل احد قيادات عصابات داعـش

2020/10/22 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول اليوم الخميس ، عن قتل الإرهابي( ع.



م) وهو احد قيادات عصابات داعـش “.

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” لليوم الثاني على التوالي، جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفذ إنزال جوي في وادي زغيتون غربي مُحافظة كركوك، وقد أسفر عن قتل الإرهابي( ع.



م) وهو احد قيادات عصابات داعـش ، حيث اتسمت هذه العملية بنوعيتها وسرعتها والتي كانت بالتعاون مع جهاز المُخابرات الوطني العراقي”.

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