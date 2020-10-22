الجاف: الجالية العراقية في اوكرانيا لها دور في تعزيز التسامح

2020/10/22 | 12:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل سفير جمهورية العراق لدى اوكرانيا بكر احمد الجاف في مكتبه بمبنى السفارة في العاصمة الاوكرانية كييف يوم 21/10/2020 وفد الادارة الدينية لمسلمي اوكرانيا برئاسة المفتي فضيلة الشيخ احمد تميم.

وحسب بيان للسفارة حصل PUKmedia على نسخة منه، فقد رحب السفير الجاف، في مستهل اللقاء بالوفد الزائر، ثم إستعرض اخر تطورات الاوضاع السياسية في العراق، مشيراً الى الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العراقي، وترسيخ التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي، والنشاط الدولي للمسؤولين الحكوميين العراقيين، وآخرها زيارة سيادة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبرفقته معالي وزير الخارجية فؤاد حسين الى فرنسا والمانيا وبريطانيا.

وتطرق السفير الجاف الى لقائه مع النائب الاول لوزير الخارجية الاوكراني امينة جباروفا، التي تهدف الى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات بين العراق واوكرانيا.



واكد على اهمية الدور الذي تلعبه الجاليات العراقية والعربية والمسلمة ومنظماتها الاجتماعية والدينية في اوكرانيا بتعميق روح المحبة والمسامحة والاخاء بين اتباع الاديان السماوية، داعياً الى توخي الحذر من جائحة فيروس كورونا والالتزام بالإرشادات الصحية المتبعة في اوكرانيا.

من جانبه، شكر سماحة مفتي اوكرانيا فضيلة الشيخ احمد تميم السفير الجاف على حسن الضيافة والاستقبال، واستعرض نشاط الادارة الدينية لمسلمي اوكرانيا وانجازاتها في المدن الاوكرانية، مشيراً الى بناء المساجد والمدارس الاسلامية ورياض الاطفال لأبناء المسلمين الاوكرانيين، والقيام بالفعاليات الدينية ذات الطابع الاسلامي، والتي من ابرزها احتفالية المولد النبوي الشريف، التي ستقام هذا العام حسب مقتضيات اجراءات الوقاية الصحية من انتشار وباء كورونا، ووجه سماحة المفتي الدعوة الرسمية الى السفير لحضورها.

PUKmedia / عن اعلام السفارة العراقية في اوكرانيا ‌

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