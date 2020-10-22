تقرير يهاجم مسؤولين في بغداد وتحذير من غرق العاصمة

2020/10/22 | 12:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



مع اقتراب موسم الشتاء الذي من المتوقع أن يشهد أمطاراً غزيزة، صدرت تحذيرات من غرق العاصمة بغداد، في ظل...

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