النجدة النهرية تنقذ شاباً حاول الانتحار من أعلى جسر الجادرية

2020/10/22 | 12:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

تمكنت مفارز النجدة النهرية، الخميس، من انقاذ شابٍ حاول الانتحار من أعلى جسر الجادرية في العاصمة بغداد.



وقال مصدر في النجدة النهرية لـ "ناس"، (22 تشرين الاول 2020) إن "زوارق وغواصي النجدة تمكنوا من انقاذ شخص تولد 2000 حاول الانتحار برمي نفسة من أعلى جسر الجادرية".

وأضاف، "تمت ملاحظتة من قبل المفرزة المتواجدة اسفل الجسرعلى الفور تم اشعار السيطرة المركزية والتوجه اليه وانقاذه".

وأشار المصدر إلى "تسليم الشاب إلى مركز الشرطة اصوليآ حفاظآ على سلامته".

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