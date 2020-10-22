انتحار زوجة فنان عراقي يثير الجدل.. هل فرّ جلال الزين خارج البلاد؟

2020/10/22 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، بحادثة انتحار زوجة الفنان العراقي الشاب، جلال الزين، نور كاظم، بعدما أطلقت النار على نفسه بسلاح من نوع "كلاشينكوف" في منزلهما الواقع في حي المنصور بالعاصمة العراقية بغداد.

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