اوباما يشن هجوماً حاداً على ترامب

2020/10/22 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الأربعاء، هجوماً حاداً على دونالد ترامب، قبل أقل من أسبوعين على مواجهة الرئيس الجمهوري منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

وفي أول ظهور له في فعاليات الحملة الانتخابية لنائه السابق جو بايدن وجه أوباما أكثر الانتقادات حدة لخلفه ترامب، وهاجم بشدة أسلوب ترامب المثير للانقسام وسجله في المكتب البيضاوي وحديثه المتكرر على تويتر عن نظريات المؤامرة.

وقال في تجمع بفيلادلفيا: “لم يُظهر أي اهتمام بالعمل أو مساعدة أي أحد سوى نفسه”.

وانتقد أوباما، الذي حكم لفترتين ولا يزال من أكثر الشخصيات شعبية في الحزب الديمقراطي، ترامب لتعامله مع جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الرئيس نفسه كان ضحية للفيروس.

وقال: “دونالد ترامب لن يهب فجأة لحمايتنا جميعاً، إنه لا يستطيع حتى اتخاذ الخطوات الأساسية لحماية نفسه”.

وفي إشارة إلى ترامب مقدم برنامج في تلفزيون الواقع، قال أوباما: “هذا ليس برنامجاً في تلفزيون الواقع.



هذا واقع”.

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