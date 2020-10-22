تقرير ايطالي : البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال مصابًا بكورونا

2020/10/22 | 12:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ما زال حامًلا لفيروس كورونا وأن الاختبارات التي خضع لها مؤخرًا جاءت إيجابية

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