الموجة العالمية المتسارعة لكورونا  تقدم “خدمة” سريعة للعراق.. كيف؟

2020/10/22 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بعد ان شغل العراق المركز الـ15 عالميًا ضمن قائمة الدول الاكثر اصابة بوباء كورونا، تسببت الموجة المتصاعدة للفيروس والتي تشهدها بعض البلدان مؤخرًا، تسببت بتراجع العراق إلى مرتبة 16 بعد تقدمت ايطاليا لتخطف المركز 15.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الامريكية في نشرتها اليومية ان ايطاليا تقدمت على العراق واحتلت المركز الخامس عشر ، حيث سجلت 449.637 اصابة مؤكدة ، فيما سجل العراق 438.263 اصابة بالوباء.

واشارت الجامعة التي تعنى بمتابعة الجائحة في العالم الى ان امريكا والهند والبرازيل ما زالت تحتل المراكز الثلاثة الاولى كاكثر الدول تضررا بكوفيد سواء من حيث الاصابات اوالوفيات.

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