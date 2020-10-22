مقتل قيادي بداعش في عملية إنزال جوي بكركوك

2020/10/22 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الخميس ، مقتل قيادي بتنظيم داعش في عملية إنزال جوي بمحافظة كركوك.

وقال رسول في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (22 تشرين الاول 2020 ) إن "جهاز مكافحة الإرهاب، ولليوم الثاني على التوالي، نفذ إنزالا جويا في وادي زغيتون غربي محافظة كركوك".

وأضاف، أن العملية "أسفرت عن قتل الإرهابي ( ع.



م)، وهو أحد قيادات عصابات داعـش"".

واوضح، ان "هذه العملية اتسمت بنوعيتها وسرعتها والتي كانت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي".

ا.ح

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