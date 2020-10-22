الحداد: قانون الاقتراض سيدرج ضمن جلسة السبت وترجيحات باستضافة الكاظمي في البرلمان

2020/10/22 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الخميس، أن مشروع قانون الاقتراض سيكون ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المتوقع انعقادها السبت المقبل، مؤكدا وجود طلب نيابي بشأن استضافة رئيس الوزراء ووزير المالية.

وقال الحداد في تصريح له اليوم (22 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "هناك طلبا من النواب، بشأن استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد أي موعد بذلك".

وأضاف، أنه "من الطبيعي استضافة الكاظمي في البرلمان، للحديث بشأن برنامجه الحكومي، كما أن جدول الأعمال مرهونٌ بتحديد الموعد الاستضافة".

وأشار إلى أن "جلسة البرلمان من الممكن انعقادها يوم السبت، أي بداية الأسبوع المقبل، ومع انعقاد الجلسة سيكون مشروع قانون الاقتراض ضمن جدول أعمال الجلسة".

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