الدولار يستمر بالصعود في العراق

2020/10/22 | 12:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستمرت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسة والأسواق المحلية في بغداد اليوم الخميس.

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