بعد تركها المنزل لأسبوع.. إعادة فتاة قاصر الى ذويها في مدينة الصدر

2020/10/22 | 12:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، الخميس، العثور على فتاة بعمر 17 عاما واعادتها إلى ذويها.

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