2020/10/22 | 12:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت وزارة الزراعة، منع إستيراد محصول الرمان لوفرته محلياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تمنع إستيراد الرمان ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تمنع إستيراد الرمان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).