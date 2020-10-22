اسود الرافدين يحافظ على مركزة الـ70 في تصنيف الفيفا والسابع آسيوياً وعربي

2020/10/22 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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حافظ المنتخب العراقي على مركزه الـ70 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس.

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