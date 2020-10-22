2020/10/22 | 12:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا الوطني لكرة القدم في المركز 70 في جدول ترتيب المنتخبات حسب تصنيف فيفا الذي صدر اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/22 | 12:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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