تحذيرات من قيام الجهات المناهضة للتظاهرات بحرف المسار السلمي

2020/10/22 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مراقبون، من قيام بعض الجهات المناهضة للتظاهرات بحرف المسار السلمي في الذكرى الأولى لانطلاق الحراك في الخامس والعشرين تشرين الأول، وذلك لاستدراج قوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وإحراج الحكومة.

واكد مراقبون خشيتهم من تكرار تجربة العنف المفرط ضد المتظاهرين في محافظة ذي قار الجنوبية، خصوصاً في مركزها مدينة الناصرية، دفعت محافظها ناظم الوائلي إلى إصدار سلسلة من التعليمات للقوات الأمنية بشأن التعامل مع المتظاهرين.

وقرر أغلب الناشطين تشكيل لجنة مركزية لإدارة التظاهرات وضبط إيقاعها، واستبقت الحكومة، الموجة الجديدة من التظاهرات بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من خمسة قضاة متقاعدين للتحقيق بحالات القتل والاختطاف والإصابة التي تعرض لها الناشطون.

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