2020/10/22 | 12:44 - المصدر: عين العراق

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حركة بداية تدعو إلى تفويت الفرصة أمام "المستثمرين في الدماء" في ذكرى تشرين

دعت حركة (بداية) الشباب السلمي المتظاهر في عموم ساحات البلاد والجهات الحكومية المعنية لا سيما الأمنية منها إلى وأد المشاريع الخبيثة وتفويت الفرصة أمام من وصفتهم (المستثمرون في الدماء) .

وقال عضو الحركة (باسم العاصمي) أن البعض بات يدعو علنًا إلى إعادة مشاهد الصدام والتخريب والقتل تزامنًا مع ذكرى التظاهرات الشعبية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ، وهذا ما يوجب على الشباب المتظاهر والأجهزة الأمنية المزيد من الوعي والإدراك لغايات تلك الدعوات المشبوهة ومن يقف ورائها .

وأكد عضو حركة (بداية) أن التعاون الميداني بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية والالتزام التام بالقانون والحقوق الدستورية والتفاعل العملي من قبل الحكومة تمثل ضمانات لتحقيق المطالب ورد اعتبار الضحايا والجرحى والكشف عن المجرمين وبخلاف ذلك سنكون أمام حلقة مفرغة لا جدوى منها .

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