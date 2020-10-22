خبير مالي: إصلاحات الحكومة “دعاية” ولن تشكل سوى 5%

2020/10/22 | 12:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اعتبر الخبير المالي احمد بريهي , الخميس , الهالة الإعلامية للحكومة بشأن الإصلاحات المالية وضبط المنافذ الحدودية دعاية لكونها لن تخرج العراق من ازمته الاقتصادية ولاتشكل سوى 5% في احسن الأحوال من الميزانية.وقال بريهي في تصريح لـ / المعلومة /، ان “اشغال الراي العام في السيطرة على المنافذ الحدودية والإصلاحات المالية رغم انهما من واجبات أي حكومة لكنهما لايساويان رقم مهم في ميزانية الدولة وانهما في احسن الأحوال يشكلان 5 % من ايرادت الخزينة العامة”.وأضاف، أنه “اذا كانت الحكومة جادة بالسعي للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية عليها التوجه والاهتمام بالتنمية الصناعية والبنى التحتية إضافة الى تفعيل قانون مجلس النواب المقر بشان قضية استرداد الأموال المنهوبة قبل وبعد تغير النظام الى اليوم ” .وتابع، أن “الاهتمام وتحفيز المشاريع الزراعية خاصة الاستراتيجية واستخدام الطرق الاروائية الحديثة , إضافة الى تنظيم التجارة وان كل تلك الاهتمامات سوف تحافظ على الأموال الصعبة وكذلك توفير فرص العمل ” .يشار الى ان رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد اكد امس ، الاربعاء، أن العراق يمتلك “وثائق قضائية ومصرفية” مهمة عن تهريب عشرات المليارات من الدولارات من أموال إلى الخارج عن طريق “مفسدين”، بضمنها أموال إقليم کردستان العراق.



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