رئاسة البرلمان: قانون الاقتراض سيكون على جدول اعمال جلسة السبت

2020/10/22 | 12:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحدَّاد، الخميس، أن مشروع قانون الاقتراض سيكون ضمنَ جدولِ أعمالِ جلسةِ البرلمان المتوقع انعقادها السبت المقبل.وقال الحداد في تصريح وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك طلباً من النواب، بشأن استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية، ولكن حتى الآن لم يتم تحديدُ أيِّ موعدٍ بذلك”.وأضاف أنه “من الطبيعي استضافة الكاظمي في البرلمان، للحديث بشأن برنامجه الحكومي، كما أن جدولَ الأعمالِ مرهونٌ بتحديد الموعد الاستضافة”.وأشار الحداد إلى أن “جلسة البرلمان من الممكن انعقادها يوم السبت ،أي بداية الأسبوع المقبل ومع انعقاد الجلسة سيكونُ مشروعُ قانونِ الاقتراضِ ضمنَ جدولِ أعمالِ الجلسةِ”.



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