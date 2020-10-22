العراق يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا للشهر الحالي

2020/10/22 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر تشرين الاول الحالي.

وجاء المنتخب الوطني العراق بحسب التصنيف في المركز الـ70، برصيد 1344 نقطة.

وحل العراق في المركز السابع عربياً بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.

وجاء العراق في المركز السابع ايضاً على مستوى اسيا بعد منتخبات اليابان وايران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.



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