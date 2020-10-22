الحشد الشعبي يعلن قطع اهم مورد لـ”داعش” في ديالى

2020/10/22 | 12:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الخميس، عن عدم تسجيل اي عملية خطف في قواطع الحشد في ثلاث محافظات منذ 6 اشهر، فيما أكد أهم مورد لتنظيم “ داعش” الاجرامي.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قواطع الحشد الشعبي في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى لم تشهد اي عملية […]

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