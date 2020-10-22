2020/10/22 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة والد الفنانة آلاء حسين بعد إصابته بفيروس كورونا

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