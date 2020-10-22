قبل مناقشتها.. نائب يتحدث عن جدل واسع ستثيره الورقة الإصلاحية داخل البرلمان ويؤكد ضرورة تطبيقها

2020/10/22 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الأربعاء (22 تشرين الأول 2020)، إن الورقة الإصلاحية التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب ستكون محل جدل كبير داخل البرلمان، فيما أكد على ضرورة تمريرها.

وذكر حمه في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الورقة البيضاء أو ما تسمى بالإصلاحية تتضمن دراسة عن الوضع المالية ومعالجات خاصة به"، مبينا أن "الورقة تتضمن أيضا فقرة استرداد الأموال المنهوبة وكذلك محاربة الفساد".

وأضاف، أن "الورقة تتضمن زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، بالتالي ستكون محل جدل كبير في مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "هناك آراء مختلفة بشأنها حتى داخل اللجنة المالية".

وأكد، أن "الكثير من النواب والكتل السياسية يرون ضرورة تمريرها في هذا الوقت العصيب الذي يمر فيه البلاد".

ونشرت وكالة (بغداد اليوم)، الثلاثاء (13/10/2020)، بنود ’’الورقة البيضاء’’ المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب.

وجاء في مقدمة الورقة ’’البيضاء’’، التي أرسلتها حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى البرلمان، والتي حصلت (بغداد اليوم)، على نسختها الكاملة: "ان هذه الورقة البيضاء تتضمن التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي، بهدف إدارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين إدارة المؤسسات المالية، وقد اضطلعت الخلية بوضع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي، رقم (5) لسنة 2020، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لموجهة التحديات المقبلة".

وكانت المالية النيابية قد أعلنت، في وقت سابق، تسلم الورقة الإصلاحية من وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، الذي جاء الى البرلمان بغرض تسليمها.

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