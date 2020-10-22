صالح يؤكد للسفير الروسي ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة

2020/10/22 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح للسفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2020)، ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن صالح استقبل ماكسيموف في قصر السلام ببغداد، "وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".





وأضاف البيان، أنه "تم استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلباً على فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، والتنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار".

من جانبه، جدد السفير الروسي "دعم بلاده للعراق والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات، وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين"، وفقاً للبيان.

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