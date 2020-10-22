غرب كوردستان يسجل 136 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/22 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارةالذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الخميس، عن تسجيل 136 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 136 اصابة جديدة " 76 ذكور و60 اناث" وتوزعت كالاتي: وتتوزع على الشكل التالي: الحسكة 18، قامشلو 28، ديرك 44، كركي لكي 17، جل آغا 8، الرميلان 4، عامودا 7، تربه سبيه 3، الدرباسية 4، كوباني 2، الرقة 1، لافتة الى تسجيل 12 حالة شفاء جديدة.

واضاف: انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في الحسكة، مشيرا الى ان اجمالي الاصابات 3387 بضمنها 104 حالة وفاة و658 شفاء.

PUKmedia غرب كوردستان

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