الأمن الإقليمي يتصدر أجندة لقاء رئيس الجمهورية والسفير الروسي

2020/10/22 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب.



وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، وجرى ،خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على التزام الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين".

وشدد رئيس الجمهورية بحسب البيان على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتخفيف التوترات التي تؤثر سلباً على فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، والتنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار".

من جانبه، جدد السفير الروسي كما ورد في البيان "دعم بلاده للعراق والرغبة في تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات، وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين".

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