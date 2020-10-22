هيئة حقوق الإنسان السعودية تؤكد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين

2020/10/22 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين، بعد أن قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة السعودية تسعى لتوقيع عقوبة الإعدام ضد أحداث من المنطقة الشرقية شاركوا باحتجاجات.

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