2020/10/22 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هكذا تقوم العتبة الحسينية المقدسة بالحفاظ على المصاحف الشريفة وكتب الأدعية والزيارات وبطريقة فنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/22 | 12:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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