الدولار الأمريكي يرتفع مع عدم اليقين بشأن التحفيز المالي

2020/10/22 | 12:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس، مع عدم اليقين بشأن صفقة التحفيز.

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