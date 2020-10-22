الوزراء المصري يستعرض أوجه التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق

2020/10/22 | 12:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، لاستعراض فرص دعم وتعزيز أوجه التعاون الثلاثىي بين كل من مصر، والأردن، والعراق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور عدد من الوزراء.وأكد رئيس الوزراء، في بيان اليوم الخميس، …

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