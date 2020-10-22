2020/10/22 | 12:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر تشرين الاول الحالي.

وجاء المنتخب الوطني العراق بحسب التصنيف في المركز الـ70، برصيد 1344 نقطة.

وحل العراق في المركز السابع عربياً بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.

وجاء العراق في المركز السابع ايضاً على مستوى اسيا بعد منتخبات اليابان وايران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تغيير بترتيب العراق في تصنيف “فيفا” الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا تغيير بترتيب العراق في تصنيف “فيفا” الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).