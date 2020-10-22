مقتل قيادي بـ”داعش” في كركوك

2020/10/22 | 13:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، عن قتل قيادي في تنظيم “ داعش” الاجرامي بمحافظة كركوك.وقال رسول في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “لليوم الثاني على التوالي، جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفّذ إنزالاً جويّاً في وادي زغيتون غربي مُحافظة كركوك، وقد أسفر عن قتل الإرهابي( ع.



م) وهو أحد قيادات عصابات داعـش”.وأوضح رسول أن “هذه العملية اتسمت بنوعيتها وسرعتها والتي كانت بالتعاون مع جهاز المُخابرات الوطني العراقي”.



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