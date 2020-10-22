الكاظمي يلتقي جونسون في لندن

2020/10/22 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع نظيره البريطاني نظيره البريطاني بورس جونسون في إطار زيارته للملكة المتحدة.

وذكر مصدر مقرب من الكاظمي لـ”تقدم” أن “الكاظمي التقى بجونسون في العاصمة البريطانية لندن”.

واضاف أن “الطرفين سيبحثان عدة ملفات هامة، وبحث الشراكة العراقية –البريطانية، وأفق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والامن”.

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