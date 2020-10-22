زيدان يبحث إجراءات القضاء في التحقيق بجريمة الفرحاتية

2020/10/22 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع عدد من أعضاء مجلس النواب إجراءات القضاء في التحقيق بجريمة الفرحاتية .

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس ، أن" زيدان استقبل عددا من أعضاء مجلس النواب كلا من محمد تميم ومثنى السامرائي ومضر الكروي ويحيى المحمدي و ابتسام الدرب وشمائل سحاب العبيدي و اقبال اللهيبي وبحث معهم إجراءات القضاء في التحقيق بجريمة الشهداء المغدورين في منطقة الفرحاتية في قضاء بلد" .

واضاف البيان أن" رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود حضرا اللقاء".

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