2020/10/22 | 13:15 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الخميس 22 أكتوبر 2020 | 12:58 مساءً | عدد القراءات : 21

الشرطة يفتقد خدمات جلال وجاد الله في مواجهة الزوراء

يفتقد فريق الشرطة لخدمات أحمد جلال وحسام جاد الله في مباراة افتتاح الدوري أمام الزوراء المقررة يوم الأحد المقل في ملعب الشعب الدولي.

وقال المدرب المساعد لفريق الشرطة حسين عبد الواحد في تصريح صحفي إن الفريق جاهز لمباريات الدوري باستثناء غياب اللاعبين احمد جلال وحسام جاد الله بعدما تعرضا للإصابة اثناء التدريبات اليومية وبالتالي سيغيبان لمدة أسبوع كامل.

وتابع ان "غياب جلال وجاد الله لن يضعف من عزيمتنا طالما أن الفريق يملك بدلاء لا يقلون عن الغائبين وبالتالي الفريق جاهز للمواجهة، ومباراة الافتتاح رغم أهميتها كمباراة أولى لكن محصلتها النهائية ثلاث نقاط أي حالها حال جميع المواجهات الأخرى".

وأضاف ان "الشرطة جاهز تماما للمباراة وسندخل لمنافسات الدوري بطموحنا الكبير للمنافسة على اللقب، والمنافس محترم وكبير وبالتالي المباراة لن تخلو من الصعوبة على الفريقين".

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