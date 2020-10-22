كتلتان نيابيتان تنفيان وجود اتفاق سياسي بتأجيل الانتخابات

2020/10/22 | 13:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أكد رئيس كتلة بيارق الخير, الخميس , عدم وجود اتفاق سياسي مبطن لتاجيل الانتخابات المقبلة , فيما أشار رئيس كتلة الرافدين النيابية الى ان الانتخابات المقبلة ستجري على الأقل بعد عام واحد من الان لعدة أسباب .وقال رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تشريع القانون الجديد سيفرض على مفوضية الانتخابات اجراء جداول وخطط فنية جديدة قد تستغرق منها وقت طويل ” , مبينا ان ” الوضع الأمني وحصر السلاح يحتاج الى جهود مشتركة بين الحكومة والقوى السياسية ” .وأضاف الخالدي ان ” حكومة الكاظمي مازالت تعمل إعلاميا دون وجود إجراءات فعلية على الأرض ” , مشيرا الى ان ” المبلغ الذي أعلنت الحكومة بمنحه الى مفوضية الانتخابات وقدره 300 مليون دولار لن يصل الى المفوضية للحظه ” .من جهته نفى رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا لـ / المعلومة /، وجود أي اتفاق سياسي علني كان ام تحت الكواليس بتاجيل الانتخابات ” .واوضح كنا، ان “الحديث عن تأجيل الانتخابات مجرد تخمينات بسبب عدم قدرة الحكومة للحظة بفرض هيبة الدولة , إضافة الى ان القانون بعد تشريعه سيتعرض الى تعديل وهذا كله يجعل المفوضية تنتظر القانون المتوافق عليه بشكل نهائي كي تضع برامجها للعملية الانتخابية ” .



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